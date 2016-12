Da Bee Gees ai Pink Floyd, ecco la musica ideale per la sala operatoria

09:54 - In Gran Bretagna si utilizza la musica in sala operatoria in una percentuale variabile dal 62% al 72% dei casi, con l'80 per cento dei chirurghi coinvolti e del resto dello staff che spiegano di riuscire in questo modo a concentrarsi meglio, soprattutto se il brano che ascoltano è il loro preferito, e da un articolo pubblicato sul British Medical Journal arrivano i consigli semi-seri di un esperto che ha trascorso molti anni in sala operatoria, il dottor David Bosanquet, su cosa evitare e cosa invece preferire.





Sì a "Stayin' Alive" dei Bee Gees, perché in caso di arresto cardiaco aiuta a "tenere il ritmo" nella rianimazione cardiopolmonare, sì a "Comfortably Numb" dei Pink Floyd, ideale da ascoltare mentre si attende che l'anestesia epidurale faccia effetto ma poi da non ripetere perché spinge troppo all'introspezione e sì anche a "Wake Me Up Before You Go-Go" dei Wham, ideale per alleviare lo stress post- operatorio e ridare morale all'intero staff.



No invece a "Scar Tissue" dei Red Hot Chilli Peppers, che come si evince dallo stesso titolo "tessuto cicatriziale" mal si adatta in particolar modo alla chirurgia plastica, no a "Everybody Hurts" dei Rem, un classico eppure troppo malinconico per i chirurghi ma anche per i pazienti. Cartellino rosso anche per "Another One Bites the Dust" e "Killer Queen" dei Queen,soprattutto se ci sono chirurghi o anestesisti donne, mentre per la musica classica il via libera è totale, senza limitazioni.