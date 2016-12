In vendita per non scomparire. E' il destino della borgata Ambornetti, sulle Alpi cuneesi, di solo 80 residenti e una splendida vista sul Monviso. L'amministrazione del comune di Ostana l'ha quindi messa sul mercato, con un offerta minima di 120mila euro: apertura delle proposte il 6 settembre. L'obiettivo principale è ottenere una riqualificazione culturale-ambientale e nuovi posti di lavoro.