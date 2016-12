Cucina in topless: le ricette piccanti di Jenn

06:59 - Ha 24 anni e vive ancora con i genitori: Jenn, ragazza argentina con la passione per la cucina, sta diventando uno dei nuovi fenomeni del web. I video delle ricette che ha postato su YouTube, brevi e semplici, stanno realizzando record su record. Il segreto del suo successo? Cucinare in topless. Grazie a piccoli accorgimenti la bella Jenn riesce a coprire il seno ma i sui piatti risultano comunque... piccanti. Vedere per credere...

In topless in cucina