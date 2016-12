27 ottobre 2014 Cucina da viaggio: quando a preparare le pietanze è... il motore dell'automobile Il 22enne Alfred Cary ha raccolto nel libro "Carbecue" le ricette che ha realizzato sfruttando il calore della sua macchina durante i suoi lunghi viaggi Tweet google 0 Invia ad un amico

16:21 - Altro che fast food. Alfred Cary ha 22 anni ed è appassionato di lunghi viaggi in macchina. Per risparmiare tempo ha cominciato a cucinare i suoi pasti... sul motore della sua automobile. Dopo aver avvolto i cibi nella carta stagnola, Alfred li posiziona sotto il cofano della sua Ford e inizia a guidare. E alla fine del viaggio può gustarsi una bistecca o dell'ottimo petto d'anatra cotti a puntino.

Alfred frequenta il corso di "Sports Management" all'Università di Edimburgo e ha pubblicato il libro "Carbecue, la guida completa alla cucina sul motore di un'auto". Dalla bistecca al petto di anatra o di piccione, passando anche per minestre e zuppe. Il 22enne Alfred ha ecogitato un metodo semplice e ingegnoso per risparmiare tempo durante i suoi lunghi viaggi. E anche per gustarsi un buon piatto caldo senza girare per chioschi o ristoranti.