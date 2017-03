Cuba, la sfilata delle Lettuce ladies per pubblicizzare le verdure

Cuba si è da poco aperta al resto del mondo ma tra le tante sorprese che poteva aspettarsi non era di certo prevista la sfilata di avvenenti testimonials in bikini color lattuga sbarcate all'Avana. Per due giorni le ragazze marceranno per le strade della capitale per promuovere un'alimentazione a base di verdura, uno degli alimenti meno consumati nell'isola. Gli abitanti, infatti, si nutrono per lo più di carne di maiale ma il motivo è molto semplice: costa meno.