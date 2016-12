Crabzilla, il granchio più grande del mondo avvistato sulle coste inglesi?

Dalla forma il "Crabzilla" - chiamato così in assonanza a Godzilla, dove "crab" vuol dire "granchio" - adagiato in prossimità di un molo sembrerebbe un granciporro (Cancer pagurus), un crostaceo molto diffuso nelle acque britanniche che arriva a una grandezza massima di 5 pollici. La fotografia è stata inviata da un lettore del sito Weird Whitstable, che l'ha subito pubblicata. Il gestore del sito Quinton Winter ha detto che all'inizio era convinto che lo scatto mostrasse nulla più di un banco di sabbia dalla forma particolare, ma che ora pensa che si tratti di un "mostro degli abissi". Lo stesso Quinton, in un'intervista al Daily Express, ha detto di aver visto il crostaceo vicino alla riva quando ha portato il figlio a pescare granchi durante l'estate: "All'inizio potevo vedere qualche piccolo movimento quando emergeva dall'acqua, ma ho pensato che fosse solo un pezzo di legno trasportato dall'acqua con un aspetto divertente".



A difesa della tesi del "Crabzilla", bisogna dire che non è la prima volta che viene avvistato un granchio di enormi dimensioni. In Giappone, infatti, è stato ritrovato un granchio gigante di circa quattro metri che vive a 200 metri di profondità. E proprio questo esemplare (Macrocheira kaempferi) è considerato il crostaceo più grande del mondo. La sua vita media si aggira intorno ai 100 anni e quando depone le uova in acque basse, i pescatori giapponese pescano i granchietti a strascico per consumarli salati o stufati.