Costruisce pistole laser fatte in casaE' famoso ed esporta in tutto il mondo

2 ottobre 2014 Costruisce pistole laser fatte in casa

E' famoso ed esporta in tutto il mondo Patrick Priebe ha 31 anni, vive in Germania e costruisce armi degne di Star Trek che vende a centinaia di euro l'una Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:00 - Tutto è iniziato quando Patrick Priebes, 31 enne di Wuppertal, in Germania, ed ex tecnico di un laboratorio chimico, ha perso il lavoro. Allora si è concentrato sulla sua grande passione per le pistole laser ed è riuscito a trasformarla in un vero lavoro. Adesso vende le creazioni, coreografiche ma da maneggiare con cura, a centinaia di dollari l'una. Il tutto dal salotto di casa sua.

Una star di YouTube - Il business di Priebe sarà anche per pochi appassionati, ma fa faville su YouTube, tanto che il suo canale conta circa 83 mila seguaci. La sua passione arriva da lontano, quando da piccolo si divertiva a giocare con i Lego. La stessa creatività anima le sue pistole laser, che non sono mai tutte uguali, ma sempre personalizzate e costruite sulla base dei suoi disegni. Priebe, infatti, si ispira ai personaggi dei fumetti come Spider Man o Iron Man.



Armi pericolose? - Costruire pistole laser a casa ha i suoi pro e i suoi contro: più di una volta gli è capitato che tende o divani prendessero fuoco. Con un arsenale del genere a casa sua, c'è da chiedersi se abbia mai avuto problemi con la polizia. Lui sorride: "Il poliziotto che è venuto a casa mia è diventato subito un mio grande fan". Non c'è dubbio comunque che queste armi siano pericolose, visto che l'alta tensione delle pistole potrebbe anche uccidere qualcuno. Nonostante questo, Priebe continua ad esportare negli Stati Uniti, in Giappone, in India, in Malesia e in Brasile. Ma non c'è da preoccuparsi, tranquillizza Priebe: "Quelle davvero pericolose non le vendo, le tengo per me".