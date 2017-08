Così caldo da poter cucinare un uovo sotto il sole? A Dubai si può!

Il caldo negli Emirati Arabi Uniti sta raggiungendo livelli insostenibili questo luglio, eppure c'è chi riesce a ironizzare sulla situazione. A dispetto dei 49 gradi che invitano a non uscire di casa, un residente di Dubai si è armato di padella per dimostrare come si possa trarre un simpatico vantaggio da tutto questo: dopo averla lasciata dieci minuti sull'asfalto, infatti, l'uomo ha preso un uovo e del condimento per preparare una gustosa frittata. Il video è diventato subito virale, scatenando l'ilarità del web. "Chi ha bisogno di un fornello quando vivi negli Emirati?" ha commentato qualcuno. Non gli si può dare torto!