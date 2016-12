Cosa non si fa per far mangiare i figli: ecco le opere d'arte di una mamma

Una English breakfast come non l'avete mai vista: una madre di quattro figli si alza all'alba per preparare tutti i giorni dei piccoli capolavori che si mangiano. A disposizione della sua creatività, le classiche uova all'occhio assumono le forme più impensate e diventano protagoniste di queste composizioni: nuvolette, soli, maialini, cuori, lune e fiori. Ma nei piatti (o quadri?) della signora Anne Widya c'è spazio anche per wurstel, fette di pane, riso, verdure e frutta. Quel che si dice una colazione completa.