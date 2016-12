Corrono, nuotano e fanno surf: i Babbi Natale si allenano per il 24

18:27 - La notte è lunga e le consegne sono così tante che i Babbi Natale cominciano ad allenarsi per tempo. Eccoli che mettono alla prova i loro muscoli per la notte del 24. Sono milioni i bambini da ogni parte del pianeta che aspettano il loro dono. A Sidney, in Australia, ben 2.500 hanno partecipato a una corsa speciale, tutti in calzoncini corti e scarpe da ginnastica.

Si corre anche ad Atene 2 chilometri e mezzo di maratona in pieno centro città: è un tappeto rosso di cappelli da Babbo Natale.



In Lapponia si stanno raccogliendo le letterine e Santa Claus ha tirato fuori dalla stalla le renne perché anche loro si preparino al lungo volo notturno.



E poi ci saranno i Santa Claus nuotatori per qualche consegna in acqua. Per i surfisti c'è il Babbo Natale sulla tavola che porta doni direttamente in spiaggia. Insommma, più si avvicina la data delle consegne dei regali, più arrivano Babbi da tutto il mondo e in tutti i modi.