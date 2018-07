Cornovaglia, salvano una pecora bloccata su una scogliera da giorni

Una pecora è rimasta bloccata quattro giorni su una parete rocciosa dopo essere caduta da un'altezza di circa ottanta metri, stando alle persone che si sono occupate del salavataggio. L'animale deve essere caduto in mare e poi si è trascinato fino al punto della scogliera dove è stato avvistato poi avvistato, per pura fortuna. E proprio Lucky è stata soprannominato una volta tratto in salvo. Le acque troppo instabili non hanno permesso un intervento più immediato.