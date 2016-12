Corea del Sud: Yomi, l'uomo Peter PanCompie 26 anni ma sembra un 12enne

Farebbe invidia a Dorian Gray e persino a Peter Pan. Yomi Shin, coreano classe 1989, compie 26 anni ma ne dimostra soltanto 12. Un effetto in grado di far impallidire quanti nei grandi classici della letteratura hanno ricercato l'eterna giovinezza. A causarlo è una sindrome rara che rallenta l'invecchiamento fisico e blocca la crescita, il tutto senza compromettere - a giudizio dei medici - lo stato di ottima salute.

Alto 163 centimetri, Yomi può dimostrare la sua età solo grazie alla carta d'identità. Esibire i documenti a baristi e buttafuori delle discoteche è ormai diventata una routine della quale non si accorge quasi più. In patria è già un idolo, all'estero probabilmente lo diventerà presto. Merito della sua voce da bambino e del desiderio che molti hanno di volare nell'Isola che non c'è.