Corea del Sud, questo sciatore sale le scale mobili in modo molto originale

Fabian Bösch, 20 anni, è uno sciatore svizzero. Domenica sarà impegnato alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, nello Slopestyle maschile. Nel frattempo si diverte un po’. Come in questo video, dove si aggrappa disinvoltamente alla ringhiera di una scala mobile e sale con un solo braccio. Ma questo non è l’unico filmato che lo ha visto protagonista di simpatiche acrobazie, come si può notare dal suo profilo Instagram.