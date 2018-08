Centinaia di persone si sono ammassate nella piscina della Caribbean Bay, uno dei più grossi parchi acquatici coreani, per trovare refrigerio da un caldo divenuto insostenibile. Da qualche settimana la penisola è nella morsa di temperature che hanno raggiunto i massimi storici, causando più di trenta decessi e oltre duemila casi di affaticamente più o meno gravi dovuti al caldo estremo. Questo aumento delle temperature ha però inflitto gravi perdite anche a livello economico, con più di tre milioni di capi di bestiame morti per malattie legate al caldo, mentre il prezzo delle verdure è andato raddoppiando. In questo clima generale di allerta le persone cercano di arrangiarsi come meglio possono, come nel caso dei parchi acquatici: soluzioni un po' affollate ma quantomeno efficaci.