22 dicembre 2014 Corea del Sud: in vista della "faticata" del 25, Babbo Natale si allena in montagna Fra canaloni e muri di roccia per prepararsi a passare da camini e salire fino ad alte finestre

08:47 - Camini in cui passare, finestre da raggiungere, case in cui entrare senza far rumore? Per i Babbo Natale tutto questo è uno scherzo, soprattutto se, come quelli della Corea del Sud, si sono allenati sulle montagne intorno a Seul, dove fra canaloni e muri di roccia si sono fatti le ossa in attesa della notte più lunga dell'anno.