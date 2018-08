Corea del Sud, 4mila persone si sposano in massa

Nel Centro Mondiale per la Pace di Cheongshim in Corea del Sud, 4mila persone si sono unite in matrimonio secondo il rito previsto dalla Chiesa dell'Unificazione. Una cerimonia davvero molto particolare e di certo diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere, anche se negli ultimi anni si parla sempre più spesso di questa religione che vede in Sun Myung-moon il suo fondatore. Conosciuto come reverendo Moon, costruì la sua personale chiesa nel 1954 ispirandosi alla Bibbia e altri credi, autoproclamandosi come il nuovo messia.



Il gran seguito ottenuto negli anni ha permesso al reverendo Moon di costruire un enorme impero economico ma è stato spesso accusato di manipolazione. Noto alle cronache per aver sposato l'arcivescovo cattolico Emmanuel Milingo e per aver perdonato nel 2003 gli autori dell'Olacausto, si è spento nel 2012. Sei anni dopo, proprio nel giorno della sua morte, la Chiesa dell'unificazione sembra non aver placato la sua diffusione. Ecco allora che oltre le 4mila persone presenti al matrimonio ce ne sarebbero quasi 280mila che avrebbero ricevuto la benedizione online (dati riportati dalla Federazione delle Famiglie).