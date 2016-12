Coppia, le 10 proposte di matrimonio più originali

unʼidea originale per farsi dire sì Matera, proposta di matrimonio al cinema Video

L'idea di Vincenzo, 28 anni, per conquistare Nunzia, 25: una clip prima del film in programmazione per strapparle il fatidico sì. "Volevo fare una cosa in grande mai vista in Italia", racconta a Tgcom24. Le nozze nel 2018