Connette 44 "Furby" a un organo: il coro da incubo spopola in rete

Ha preso 44 Furby e li ha connessi a un organo, per farli “cantare” a comando. Il video dell’invenzione, caricato dallo youtuber Sam Battle sul suo canale Look Mum No Computer, ha totalizzato 600mila visualizzazioni e tremila commenti in due giorni. Non certo perché i versi del coro di pupazzetti elettronici siano piacevoli da ascoltare: anzi, producono delle dissonanze che a molti faranno storcere il naso.