Con photoshop si supera la fantasia: il papà che manipola le foto del figlio

Il fotografo Adrian Sommeling ha iniziato la sua carriera come artista ma poi la manipolazione di immagini è diventata la sua vera passione. L'uomo ha notato che suo figlio di quattro anni stava vivendo le medesime avventure che lui stesso sperimentò da piccolo: i mostri sotto al letto, diventare un super eroe o un gigante. Così con photoshop ha iniziato a modificare i ritratti del bambino catapultandolo, almeno virtualmente, su un tappeto volante in un Paese arabo o a surfare in mezzo ai grattacieli.