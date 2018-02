Con la realtà aumentata la bambina di The Ring esce davvero dal vostro televisore

Potreste non aver visto il film ma senza dubbio avete sentito parlare almeno una volta della "bambina di The Ring", il film horror che nel 2002 ha reso terrificante un semplice televisore. Sono passati sedici anni ma la figura di Samara (questo il suo nome) riesce ancora a spaventare: lo sa bene lo sviluppatore Abhishek Singh, che sfruttando le potenzialità del framework per la realtà aumentata ARKit ha fatto sì che la bambina possa davvero uscire dalla tv, addirittura inseguendolo per tutta casa. Allo stesso modo un altro sviluppatore, Mike Woods, ha sfruttato lo stesso trucco per spaventare la sua famiglia. Il risultato è ancora acerbo ma è solo questione di tempo: chissà che presto o tardi Samara non possa risultare più convincente.