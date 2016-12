3 aprile 2015 Con 8mila post-it dà nuova vita all'ufficio: mosaici dei supereroi colorano le pareti Ben Brucker, di San Francisco, ha avuto un'idea davvero originale per rendere meno monotono l'ambiente di lavoro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:36 - Come rendere meno monotono l'ambiente di lavoro? Ben Brucker ha pensato di dare un tocco di colore alle noiose pareti del suo ufficio di San Francisco, senza usare vernici ma utilizzando solo post-it. Con una spesa di 300 dollari, 8.024 fogliettini di carta e soprattutto tanta pazienza è riuscito a creare dei veri capolavori. Ora sui muri campeggiano dei mosaici di post-it raffiguranti i supereroi, in grado di dare la giusta carica di energia per affrontare la vita lavorativa di tutti i giorni.