Compra un carro armato iracheno all'asta su eBay: ci trova cinque lingotti d’oro e li restituisce

Un appassionato britannico di nome Nick Mead , che possiede circa 150 mezzi militari, ha comprato un carro armato iracheno in asta su eBay per la cifra di 30mila sterline , ma una volta ispezionato il tank, nel serbatoio la grande sorpresa: dentro ci sono cinque lingotti d'oro dal valore di quasi 2 milioni di sterline . Il fortuanto inglese, gestisce " Tanks-a-Lot ", una società con sede a Helmdon in Northamptonshire.

All'arrivo in officina del carro armato, probabilmente residuato della prima guerra del Golfo iniziata dopo l'invasione irachena del Kuwait del 1991, Mead, Nick aiutato dal suo meccanico Todd Chamberlain, fa filmare la prima ispezione del mezzo di guerra, come riferisce il quotidiano di Londra. "Mead si aspettava di trovare dentro pistole arrugginite.



Le mani dei due uomini, come si può vedere nel video pubblicato sul canale YouTube della società del fortunato, non possono contenere l'eccitazione nel recuperare ogni barra del prezioso metallo con Mead che grida: "Oh mio Dio. Io non ci credo, potrebbe essere iracheno o kuwaitiano. Quanti altri ce ne sono?". Tuttavia, nonostante la loro "sbornia" iniziale, i due appassionati hanno fatto ritorno alla realtà consegnando il tesoro alla polizia. Purtroppo hanno capito di non poter avere neanche un centesimo dell'incredibile bottino.