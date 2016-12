Come creare un fulmine a casa propriaL'esperimento da brivido di "Geek Group"

29 settembre 2014 Come creare un fulmine a casa propria

L'esperimento da brivido di "Geek Group" Due scienziati provano ad ottenere della "folgorite" grazie ad un vaso da fiori, della sabbia e una forte scarica elettrica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:33 - Se volete provare a vestire i panni di Zeus, anche solo per un momento, grazie a questo esperimento potete farlo. Gli ingredienti sono pochi e il procedimento è semplice, ma serve una buona dose di coraggio per lanciare 2400 volt di corrente (20 volte in più della corrente di una presa casalinga) nella sabbia di un vaso da fiori.

Identikit della folgorite - La folgorite che hanno creato Chris Boden e Paul Kidwell, membri di "Geek Group", un team sullo sviluppo di programmi sulla scienza, la tecnologia e l'ingegneria, è un minerale naturale. Si forma spesso sulle spiagge dopo la caduta di una fulmine, ed è composta da una massa quarzosa.

L'esperimento - Se siete degli appassionati di minerali, impossibile resistere a questo esperimento, visto che la folgorite naturale, molto fragile, si disintegra facilmente e quindi è rara e difficile da trovare. Tutto ciò che vi occorre è un grosso vaso da fiori, della sabbia leggermente umida e dei dispositivi per inserire 2400 volt di elettricità all'interno. Le mini-saette, che vi faranno provare il brivido di essere il dio dei fulmini per un giorno, vanno fatte diffondere nella sabbia per qualche minuto. Il risultato sarà sorprendente: appariranno tante folgori, alcune più piccole, altre più grandi. Attenzione a non romperle, ma soprattutto a non bruciarvi con le folgori vere.