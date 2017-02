Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, è stato contattato dal fantomatico Alessandro (nome di fantasia) dopo la richiesta pubblica di Chiara. La ragazza toscana, di 24 anni, aveva scritto al primo cittadino non sapendo come altro agire per trovare il ragazzo di cui si era innamorata all'aeroporto di Pisa. Lui prendeva l'aereo per Alghero, c'era stato un gioco di sguardi tra i due e niente più. Così la giovane ha fatto l'eccezionale richiesta al primo cittadino. Il ragazzo, ora, ha scritto a Bruno e i due, dopo i riconoscimenti del caso, si sono incontrati.

Nei giorni scorsi tutti i media italiani sono stati catturati dal singolare appello che Bruno ha ricevuto da Chiara e che ha diffuso attraverso la sua pagina Facebook. "Il 23 dicembre ho visto il mio principe azzurro all'aeroporto di Pisa, mentre si imbarcava per Alghero - ha scritto Chiara al sindaco - la prego mi aiuti a trovarlo e a chiedergli di partire insieme".



In una lettera ben più articolata, la giovane aveva fornito una serie di dettagli utili per risalire all'identità dell'uomo misterioso, cui aveva attribuito il nome di Alessandro. Chiara, avendo notato l'attitudine di Mario Bruno alla comunicazione e all'uso dei social, gli aveva chiesto di far girare il suo appello. Accontentata, è finita su tutti i quotidiani nazionali. E alla fine anche "Alessandro", sardo d'origine ma da tempo oltre i confini nazionali, ha scritto al sindaco. "Credo di essere il fantomatico Alessandro della sua storia, mi piacerebbe molto se ci potesse mettere in contatto, tutto ciò ha dell'assurdo", scrive il ragazzo.



Affidando il proprio destino sentimentale al primo cittadino di Alghero, il giovane aggiunge dettagli che Chiara, tra una mail e l'altra, reputa autentici. Inizia così un carteggio, per ora segreto, attraverso cui i due - che vogliono mantenere l'anonimato - stanno cercando di capire se le loro versioni corrispondano. Con Mario Bruno a fare da garante e incassare i ringraziamenti di questi due ragazzi felici, emozionati e incuriositi da quell'incontro che dunque non era solo nella fantasia di Chiara.