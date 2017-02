4 febbraio 2017 11:05 Colpo di fulmine in aeroporto: ora lei cerca il suo “principe" Folgorata da uno sconosciuto a Pisa, la 24enne Chiara scrive al sindaco di Alghero per ritrovare il suo amore

Chiara, 24 anni, ha scoperto cosa significa "amore a prima vista" e ora non vuole rinunciarci. L’incontro fatidico è avvenuto all’aeroporto di Pisa: un incrocio di sguardi, in fila al gate, le basta per decidere di seguirlo. Ma poi lo perde e sale sul suo aereo. Chiara però non si arrende e si è rivolta, in una lettera, al sindaco di Alghero, Mario Bruno, con una sola richiesta: "Trovamelo". E lui ha svelato la storia con un post su Facebook.

"Era il 23 dicembre – scrive Chiara al sindaco – probabilmente ho incontrato l’amore della mia vita e sappia che lei potrebbe essere il mio personaggio chiave nella storia". Chiara spiega poi come lei e "Alessandro" (è il nome che gli ha dato) si siano visti nell'area imbarchi. "Ho evitato di raggiungerlo dicendogli che sarebbe stato perfetto partire insieme per mete sconosciute e mi sono diretta al bar" - ma proprio lì – "mi giro e lo rivedo, che butta uno sguardo verso di me e va via".

Chiara crede che il suo sogno possa diventare realtà grazie al sindaco di Alghero, sceso nei panni di Cupido. “Chiedo una cosuccia da poco, un annuncio in pubblica piazza, un corteo, stampe sui giornali locali, locandine sui muri, una ricompensa in gettoni d’oro per chi lo riconoscesse, un avviso sulla bacheca di Facebook, lei dica che una ragazza sta cercando un tizio con tutti quegli indizi che ormai io e lei condividiamo, di certo si riconoscerà”.