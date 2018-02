Colombia, matador spagnolo incornato dal toro durante la corrida

Brutta disavventura a Bogotà per "El Juli", il nome di battaglia del matador spagnolo Julian Lopez, incornato da un toro, proprio quando pensava di aver avuto la meglio su di lui. Ferito ai fianchi, ma non ancora morto, infatti, il toro ha racimolato le sue ultime forze e, prima di essere giustiziato con il colpo mortale, ha aggredito il torero, provocandogli una profonda ferita di 15 centimetri su uno dei glutei. Subito, il personale di sicurezza è accorso in aiuto di Lopez, che è stato trasportato immediatamente in ospedale. Per sua fortuna, la ferita gli è stata ricucita e possiamo immaginare di rivederlo presto nelle arene di tutto il mondo, dove la corrida è, purtroppo, ancora uno spettacolo permesso dalla legge.