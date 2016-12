Colombia, i nudi di Spencer Tunick invadono Bogotà per la pace

Il fotografo americano Spencer Tunick, celebre per le sue foto di folle in tenuta adamitica, ha colpito ancora. Questa volta a essere invasa da corpi nudi è stata la celebre piazza Bolivar a Bogotà, la capitale della Colombia. A rispondere all'appello del fotografo sono state 6mila persone, che hanno posato senza veli davanti al Parlamento colombiano. Una performance realizzata per trasmettere un messaggio di pace nel Paese.