Colobraro, il paese sfortunato tenta la fortuna, assalto al jackpot del Superenalotto

In Basilicata esiste un paese di 1300 abitanti famoso per essere il "Paese più sfortunato d'Italia". Tanto che viene, in modo scaramantico, chiamato "Quel Paese". I negozianti vendono amuleti per scansare la sfortuna e i turisti della zona ne indossano tutti uno. Ma ora Colobraro ha deciso di sfatare questo mito sfidando la jella con una bella puntata al jackpot del Superenalotto.

Un'idea nata dal sindaco del paese. E' stato messo in piedi un maxi sistema di 1.100 quote che coinvolge quasi tutti gli abitanti del borgo per agganciare il jackpot di 93 milioni. Le vincite derivanti dalle schedine non riscosse, saranno devolute a quattro Onlus individuate dal Comune di Colobraro, ovvero, Protezione Civile Colobraro, Gianfranco Lupo - Un Sorriso alla Vita, Fondazione Italiana per l'Autismo e FAI (Fondazione Ambiente Italiano).



Gli abitanti di Colobrano sono fiduciosi e aspettano la vincita. E sulla questione della sfortuna c'è chi dice "sono tutte sciocchezze" e chi invece racconta di essere stato vittima di questa fama. Una signora racconta che i suoi compagni di classe, ai tempi della scuola, toccavano ferro quando passava lei solo perchè abitava a Colobraro. Un'altra racconta che c'è chi non ha vuoluto salire nel suo stesso ascensore dopo aver saputo la sua provenienza.



Insomma, vero o no, resta il fatto che gli abitanti di questo paesino in provincia di Matera sanno riderci sopra e sfruttano questa fama anche per incrementare il turismo: vendendo amuleti e organizzando eventi che attirino più visitatori possibili.