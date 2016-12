26 ottobre 2014 Co-genitori, nuova dimensione di "famiglia" Fabian Blue e Dawn Pieke sono due americani che si sono incontrati su un gruppo di Facebook dedicato a chi cerca un partner per crescere un bambino Tweet google 0 Invia ad un amico

09:38 - Essere co-genitori si può, anzi, sembra sia diventata la nuova frontiera per tutti i single (e non solo) che hanno da sempre desiderato avere un figlio. Certo, si perde l'aspetto romantico e sentimentale del mettere al mondo una creatura, ma si conquista la gioia di essere genitori, a prescindere da tutto. Fabian Blue e Dawn Pieke sono co- genitori americani che si sono incontrati su un gruppo di Facebook dedicato chi cerca un partner per crescere un bambino. Entrambi hanno sempre avuto il desidero di essere genitori, ma sono sempre stati riluttanti a sottoporsi allo stress di un''adozione o alla ricerca di una madre/padre surrogato. Quindi ecco la soluzione: mettere al mondo un figlio da crescere insieme, nonostante non siano una vera e propria coppia... Dopo esserci confrontati su religione ed educazione si sono sentiti pronti ad accogliere Indigo Pieke -Blue: ora la piccola ha due anni ed è la cosa più bella che gli sia capitata.