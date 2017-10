Città insicure: arriva il wilding, l'autodifesa a base di psicologia

22 ottobre 2017 09:29 Città insicure: arriva il wilding, lʼautodifesa a base di psicologia Nel suo ultimo libro il fondatore della disciplina Mario Furlan si rivolge a chi non frequenterebbe mai un corso di difesa personale basato su calci e pugni: donne, anziani, disabili

La nuova frontiera dell'autodifesa si chiama "Wilding", dall'inglese "Wild", cioè selvaggio, ed è basata sull'istinto, non su mosse e tecniche da memorizzare. "Tira fuori non la mente razionale, ma la parte primordiale del nostro cervello che poi è quella che ci salva” spiega Mario Furlan, ideatore della disciplina.



Noto come fondatore dei City Angels, i volontari anticrimine in basco blu e giubba rossa attivi in diverse città italiane e svizzere, Furlan conosce molto bene il mondo delle arti marziali e della difesa personale. “Proprio con i City Angels, operando sulle strade più pericolose delle nostre grandi città, mi sono reso conto di cosa funziona in palestra e di cosa serve davvero nella realtà" racconta a Tgcom24 in occasione della nuova edizione aggiornata del volume sulla difesa personale “Basta paura!”, edito da Franco Angeli.

A chi è rivolto il libro?

Alle molte persone che non frequenterebbero mai un corso di difesa personale perché non sono interessate a imparare a tirare calci e pugni. Si tratta soprattutto delle persone più deboli, e quindi più vulnerabili: donne, anziani, disabili. Sanno che, in caso di scontro fisico con un maschio giovane e forte, soccomberebbero. Per questo nell’autodifesa istintiva ci concentriamo molto sulle 2p: psicologia e prevenzione. Sulla psicologia, per non essere individuati come vittime dagli aggressori. Dipende da noi: dal nostro modo di porci, di camminare, di parlare. E sulla prevenzione, perché prevenire è meglio che curare. Soprattutto nella difesa personale. Dove una collutazione ti porterà comunque un mare di guai: avvocati, tribunali, forse anche la galera. Per non parlare dell’ospedale, o del cimitero…



Come ti è venuta l'idea di creare il "Wilding"?

Sono docente universitario di Motivazione e crescita personale ormai da molti anni, e proprio la mia attività di formatore mi ha consentito di mettere a punto il "Wilding", l’autodifesa istintiva. E il bello dell’autodifesa istintiva è che non serve solo per imparare a difendersi sulla strada, ma anche nella vita. A non soccombere davanti a un prepotente, un bullo, un soverchiatore. E ad acquisire sicurezza in se stessi e assertività. Non a caso il Wilding è anche noto come “l’autodifesa per l’autostima”.