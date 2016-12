Cinque minuti (e un incidente) per uscire dal parcheggio: la polizia indaga

Ha impiegato quasi 5 minuti per uscire da un parcheggio, tamponando anche un'altra auto parcheggiata, nonostante ci fosse spazio in abbondanza. Ora l'automobilista, che guidava un SUV BMW, è ricercato dalla polizia di Calgary, in Canada: Che per ora si è limitata a nominarlo "peggior automobilista di sempre" in un post su Twitter.