Cina, vince alla lotteria e chiede il divorzio: la moglie gli fa causa

Pensava di ricominciare una nuova vita da solo, senza la moglie a carico, grazie ai soldi vinti alla lotteria, ma non aveva fatto i conti con un amico invidioso. E' successo nella città cinese di Chonging, dove Liu Xiang ha vinto un premio da 4,6 milioni di yuan, pari a circa 640mila euro, non ha detto nulla a casa e ha avviato le procedure per ottenere il divorzio. Il piano è saltato e l'uomo è finito in tribunale, chiamato in causa dalla moglie.