Cina, un "semplice" parcheggio diventa un pericolo per le altre macchine

Un parcheggio apparentemente semplice si è trasformato in una esilarante catastrofe. A riprendere l'autista in difficoltà con la sua Bmw bianca è stata la telecamera di un posteggio in Cina. Il conducente, dopo quasi due minuti di manovre, sembrava quasi di essre riuscito a posizionarsi perfettamente tra altre due auto. E invece, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto spegnere il motore, ha erroneamente accelerato colpendo, prima, una macchina in transito, poi una Chevrolet parcheggiata difronte.