Cina, turista se ne va dalla spiaggia portandosi via un delfino

Un bagnante cinese è stato immortalato mentre va via dalla spiaggia con un delfino in spalla. È accaduto a Hailing Island, in Cina. Il turista ha poi caricato l’animale - che secondo alcuni testimoni era in fin di vita - in auto e si è allontanato. Nel Paese, i delfini sono una specie protetta ed è illegale detenerli anche se morti. Per questo la polizia locale sta cercando l’uomo.



Il video dell’accaduto è finito in rete, suscitando l’indignazione generale. Dura la reazione degli utenti: c'è chi ha scritto "È disgustoso" e chi "Questa è gente selvaggia".