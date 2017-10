Cina, si arrampica sui cavi del telefono per non pagare il conto

I clienti le inventano proprio tutte per non pagare il conto ma questo gesto estremo supera ogni immaginazione. È successo nella regione cinese di Guizhou, dove un uomo ha cercato di fuggire dall'hotel in cui alloggiava sfruttando i cavi del telefono tesi per raggiungere l'edificio adiacente, il tutto sotto lo sguardo attonito della folla sottostante. Purtroppo le cose non sono andate come sperava e il fuggitivo si è trovato incastrato a diciannove piani di altezza, dove ha sfiorato più volte la morte dondolando a pochissima distanza dai cavi dell'alta tensione. È occorso l'intervento dei vigili del fuoco per trarlo in salvo e una volta a terra è stato subito preso in custodia dalla polizia.