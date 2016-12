Cina, si arrampica con facilità sulla cima di un albero. Ma ha 97 anni

Ha 97 anni, viene dalla Cina. E, in un video diventato subito virale, si arrampica con agilità fino alla cima di un albero: “Se no la frutta come la prendo?”.

Ha dell'incredibile il filmato della quasi centenaria che si muove come una ragazzina. Ma, in realtà, dovremmo esserci (quasi) abituati. L'anziana cinese è, infatti, solo una delle tante "nonne sprint" del mondo. Dalla britannica che, a 101 anni, ha scalato un grattacielo di 100 metri alla 99enne che, i cento metri, li ha corsi in quasi un minuto.