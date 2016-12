Cina, ruba duemila reggiseni e li nasconde nel controsoffitto: preso

08:55 - Al feticismo pare non esserci limite. Avranno pensato così gli agenti di polizia cinesi di Yulin chiamati da un costruttore edile quando si sono trovati davanti ai propri occhi circa duemila reggiseni. E la biancheria non era riposta ordinatamente in una cassettiera o in un armadio bensì stipata nel controsoffitto dell'uscita di emergenza del condominio. Si trattava infatti di anni di refurtiva di un condomino che, non potendo tenere tutto nel suo appartamento, ha scelto un nascondiglio di riserva. Reggiseno dopo reggiseno però, il pannello si è appensatito fino a cedere, lasciando intravedere una spallina, poi un'altra, quindi un'altra ancora.



Ad inchiodare il ladro le telecamere a circuito chiuso dell'uscita di emergenza. L'uomo è stato fermato e pare abbia ammesso che i reggiseni non appartenevano "solo" alle vicine di casa. In attesa di sapere se il caso è definitivamente chuso, la domanda sorge spontanea: perché la polizia, una volta svuotato il controsoffitto, ha diviso per colore tutti i reggiseni recuperati?