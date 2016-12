Cina, notti romantiche in spiaggia: il mare si colora di lacrime blu

Notti di magia nella Cina meridionale: le spiagge si accendono di blu in questo particolare periodo dell'anno. Di un blu fluorescente, che incanta centinaia di turisti e curiosi che si danno appuntamento per ammirare lo straordinario spettacolo di luci e colori visibili anche dall'altra sponda, a Taiwan. Protagonista è la Noctiluca Scintillans, un'alga meglio conosciuta come "Scintilla di mare": le onde sottopongono le sue cellule a uno stimolo meccanico esterno che produce bioluminescenza, ribattezzata "lacrime blu".