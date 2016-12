20 ottobre 2014 Cina, nemmeno il coccodrillo ferma il saccheggio di granchi caduti da un camion A causa di un urto, il mezzo che trasportava i crostacei e il rettile ha perso il suo carico. E' quanto andato in scena per le strade di di Changsha Tweet google 0 Invia ad un amico

12:41 - Urtato da un fuoristrada, un camion che percorreva le vie di Changsha, in Cina, ha perso il suo carico di crostacei. Immediatamente è partita la caccia ai granchi e i presenti hanno iniziato a farne razzia. Neppure la presenza di un coccodrillo, finito anch'esso in strada dopo l'urto, ha spaventato i "saccheggiatori" di crostacei. A giudicare dal bottino, granchi a pranzo e a cena per molti.