Cina, mille donne con la maschera di bellezza allo stadio: nuovo record

08:26 - Mezz'ora di trattamento di bellezza con la classica maschera per il viso è valsa a mille donne cinesi e a mille estetiste un posto nel Guinness World Record. Allo stadio di Jinan, in Cina, è stato infatti stracciato il precedente primato registrato a Mumbai, in India, nel 2014, quando in 287 provarono in contemporanea a farsi più belle. Non solo maschere al viso: le protagoniste dell'impresa hanno potuto approfittare dell'occasione per pulizia del viso, idratazione e un bel massaggio.