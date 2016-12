13 gennaio 2015 Cina, la risposta al "No pants day": ragazze in mutande sulle piste da sci Senza pantaloni sulla neve di Xuzhou per "emulare" i giovani di tutto il mondo che il 12 gennaio hanno "sfilato" in metropolitana in biancheria intima Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:12 - Dalle banchine della metropolitana alle piste da sci di Xuzhou. La mania del "no pants" sbarca in Cina in maniera davvero singolare: cinque giovani ragazze posano sulla neve con tanto di giubbotti, guanti e scarponi, ma senza pantaloni. Un po' di freddo alle gambe per rispondere al "No Pants Subway Ride" che ha visto i giovani di circa 60 città del mondo sfilare in mutande nei treni e sulle banchine della metropolitana.