Cina, la neve diventa arte: sculture giganti ad Harbin

La neve in Cina è stata trasformata in una vera e propria opera d'arte: ad Harbin, al confine con la Siberia, si è svolto il Festival Internaizonale del ghiaccio e della neve, evento che fin dal 1984 vede la realizzaizone di sculture maestose capaci di creare atmosfere suggestive. Sono oltre 50 i team che prendono parte al concorso per la creazione delle opere la cui durata è stabilita dalle condizioni meteo: sarà infatti l'arrivo della primavera, con l'innalzarsi delle temperature, a portare all'inevitabile scioglimento delle sculture.