Cina, la cascata artificiale più alta del mondo spunta dal grattacielo

Una trovata architettonica molto singolare ma d'impatto, quella di un'azienda privata della provincia cinese di Guizhou. È la cascata artificiale più alta del mondo, che sgorga dal vetro di un grattacielo della città di Guiyang all'altezza di 108 metri, sui 121 totali dell'edificio: un flusso d'acqua che cade a strapiombo ed è presto diventato un'attrazione turistica, al pari del radiotelescopio più grande del mondo e del ponte più alto del mondo, altri due primati della provincia di Guizhou. Il costo per mantenere attiva questa cascata è però pari a circa cento euro l'ora, per questo motivo viene aperta soltanto in occasioni speciali.