Cina, il fidanzato non le compra l'iPhone: si spoglia per strada

Disposta a tutto per un iphone nuovo di zecca, anche spogliarsi nuda in mezzo alla strada piena di gente. E' successo nella città di Nanjing in Cina, dove una donna ha improvvisato uno spogliarello di protesta, perché il fidanzato non le ha regalato l'ultimo modello di cellulare. Incredibile è stata la reazione dell'uomo, che non ha fatto neanche il gesto di coprirla e ha continuato a parlarle come se niente fosse, in mezzo agli ambulanti e ai passanti noncuranti. La scena è stata prontamente ripresa ed è finita sul web.