Incidente a luci rosse per un ladro: tenta di rubare un’auto, ma dopo aver aperto la portiera trova dentro una coppia in un esplicito momento di intimità. Il proprietario della vettura capisce al volo le intenzioni del bandito che si ritrova di fronte, e decide di inseguirlo in mutande. L’episodio si è verificato in Cina qualche settimana fa, ma solo ora sono state diffuse le immagini dell’accaduto.