Cina, due panda giganti festeggiano il compleanno ma c’è un problema con la torta

Lo zoo di Qianlingshan, nella città di Guiyang, ha deciso di organizzare una festa per il compleanno di due panda giganti: Xing Bao, nato in Spagna, e Hai Bang, nato in Giappone. Tanti bambini, da tutto il Paese, si sono radunati per festeggiare i due animali e per l’occasione è stata preparata anche una torta fatta di pane di mais al vapore, germogli di bambù e bastoncini di bambù. Xiang Bao e Hai Bang, però, non hanno mostrato un grande apprezzamento nei confronti della torta. Molti dei visitatori, infatti, sono rimasti sorpresi dal rifiuto di entrambi i panda di assaggiare il dolce, ma hanno giustificato l’accaduto pensando che, non avendo mai visto una cosa simile, i due mammiferi abbiano avuto timore di assaggiarla.