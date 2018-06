Cina, addestratore mette il rossetto a un beluga

"Incredibilmente bella": sarebbero questo le parole che accompagnano il video di un addestratore intento a mettere del rossetto a un beluga nel Sun Asia Ocean World in Cina. Le immagini sono state caricate su un popolare sito cinese di condivisionie di filmati ed hanno subito suscitato l'indignazione degli utenti tanto che uno degli user ha deciso di segnalare l'accaduto a Peta Asia, l'organizzazione no profit a sostegno dei diritti degli animali.



Nelle immagini si vede l'animale aspettare pazientemente mentre il suo addestratore gli dipinge il muso con il rossetto. Dopo tante polemiche, l'acquario ha dovuto pubblicare un comunicato ufficiale in cui si scusa per l'accaduto e rende noto che il video dovrebbe risalire al 2017 e che l'impiegato in questione non è più parte del suo staff da già un anno.