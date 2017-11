Avrebbe dovuto posteggiare la sua auto all'interno di un edificio di Santiago del Cile, invece per la signora al volante non è andata proprio nel migliore dei modi. Come mostrano le immagini, l'automobilista ha confuso l'ingresso del parcheggio con una scalinata che conduceva nella parte inferiore della struttura, ritrovandosi così in una situazione piuttosto difficile da gestire. In realtà la donna è stata molto reattiva nel frenare immediatamente, bloccando l'auto in cima alla discesa. Peccato, però, che si sia dimenticata di tirare il freno a mano prima di scendere dal veicolo. Un vero e proprio disastro, insomma, che sta spopolando sul web tra chi ironizza e chi invece si mostra più serio di fronte a incidenti di questo tipo.