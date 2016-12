25 febbraio 2015 Ciclisti del Ruanda vedono per la prima volta la neve: sguardi stupiti e increduli Durante un allenamento nello Stato americano dello Utah, tutti gli sportivi sono smontati dalle loro biciclette per toccare il manto bianco ai lati della strada Tweet google 0 Invia ad un amico

15:17 - Increduli, stupefatti e pieni di gioia: è quanto si legge nei volti dei ciclisti del Ruanda quando per la prima volta hanno visto la neve. Durante un allenamento nello Stato americano dello Utah, l'intera squadra è rimasta sbalordita di fronte al manto bianco ai lati della strada. E così tutti i ciclisti sono smontati dalle loro bici per toccare per la prima volta in assoluto la neve. C'è persino chi ha cercato di metterla in tasca.