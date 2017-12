Chris, l'uomo che ha camminato per 9.656 km da Istanbul a Lisbona

Triplo giro d'Italia - Chris non è il solo ad aver la passione per le camminate. In tutto il mondo c'è chi si è cimentato con prove altrettanto impegnative, e tra i più temerari anche gli italiani non scherzano. Il torinese Gianluca Ratta nel 2012 ha percorso 39mila chilometri a piedi in compagnia del suo husky Shira. Zaino in spalla, sacco a pelo e carrellino da trasporto, l'uomo ha compiuto per la terza volta il giro d’Italia.



72 ore - Un altro recordman italiano di camminate è il siciliano Rosario Catania che ha camminato per 72 ore ininterrotte con la tecnica del "nordic walking". L'uomo ha stabilito il suo record nel 2014 nella pineta dei Monti Rossi, a Nicolosi, paese alle pendici dell’Etna. La fatica e le basse temperature sono ostacoli che l'uomo è riuscito a superare anche grazie al supporto di parenti e amici.



Un record... alcolico - Lo scorso giugno a Milano, il 40enne Silvio Sabba ha stabilito un primato meno meno sfiancante e più inusuale: ha camminato in equilibrio su 10 metri di bottiglie di birra vuote in soli 25 secondi e 39 centesimi.